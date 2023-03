Lublin. Szkoła bez jedynek. Dzień otwartych drzwi w VI Liceum Ogólnokształcącym. Zdjęcia

Kandydaci mieli możliwość poznać uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Ósmoklasiści mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat profili klas oraz zajęć dodatkowych a organizatorzy przygotowali dla nich specjalny spacer po szkole, wiodący przez punkty w klasach tematycznych, w których przygotowane były zagadki, testy, quizy i ciekawostki.

– Na pewno jesteśmy wyjątkową szkołą. Robimy wszystko, aby nasi uczniowie mieli obniżony poziom stresu oraz czuli się bardzo dobrze. Wyróżniamy się wśród szkół nowym systemem oceniania. W naszej szkole uczeń nie dostaje ocen niedostatecznych podczas semestru, lecz zalicza materiał w chwili, gdy się go nauczy, w dogodnym dla niego czasie. Oferujemy osiem oddziałów o różnych rozszerzeniach – mówi Marzena Kamińska, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Szóstka dba o swoją wyjątkowość: brak ocen niedostatecznych, nowoczesne metody nauki: escape room, myśląca klasa, gry logiczne czy debaty. Uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w tworzeniu tik-toków, realizują projekty prozdrowotne, ekologiczne, turystyczne i międzynarodowe.

– Szóstkowicze to bardzo otwarci uczniowie bo i nasza szkoła jest otwarta – mówi Julia, przewodnicząca samo- rządu uczniowskiego VI LO. – Nauczyciele rozwijają nasze pasje i zainteresowania. Ucząc się tutaj można osiągnąć wiele i otworzyć się na sukces w przyszłym życiu zawodowym. My, uczniowie bierzemy czynny udział w rozwoju naszej szkoły co sprawia, że jest tak wyjątkowa.

Dzień otwartych drzwi w VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja wywołał wielkie zainteresowanie. Młodzież przyjechała nie tylko Lublina, ale również z okolicznych miejscowości: Zemborzyc, Turki, Jastkowa, jak i tych położonych znacznie dalej, np. Solca nad Wisłą. Jak zgodnie podkreślają aktualni ósmoklasiści, zainteresowanie tą szkołą nie jest przypadkowe, bowiem oglądali materiały o placówce w różnych mediach, a niemal legendarny brak „jedynek” jest niezwykle kuszący.

„Szóstka” w roku szkolnym 2023/2024 proponuje klasy z profilami: