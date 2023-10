UMCS rozpoczął rok akademicki. Uczelnia przyjęła 7,5 tysiąca nowych studentów [zdjęcia]

Łącznie na uczelni kształci się około 16 tysięcy żaków, w tym 1800 obcokrajowców z ponad 40 krajów świata. Do ich wyboru w tegorocznej rekrutacji było 90 kierunków i blisko 300 specjalności.

- To był bardzo dobry rok, mimo kryzysu demograficznego i pewnych zmian mentalnych jeśli chodzi o podejście młodych ludzi do kształcenia na poziomie wyższym – mówi profesor Radosław Dobrowolski, rektor uczelni.

W tym roku oferta akademicka rozszerzyła się o nowe kierunki, wśród których jest inżynieria światłowodów, nowe media, bezpieczeństwo radiacyjne i rozwój zasobów ludzkich. Największą popularnością niezmiennie cieszy się jednak psychologia, lingwistyka stosowana i prawo.

- Studiuje ze mną ponad 300 osób, co podobno jest rekordem – zauważa Szymon Bednarczyk, student 1. roku prawa. - Uważam, że jest to bardzo praktyczny kierunek, przydatny i jestem nim naprawdę zainteresowany. Zajęcia są ciekawe, czuję się tutaj bardzo dobrze po pierwszym miesiącu nauki – mówi.

Gdy jedni swoją przygodę zaczynają, inni kończą ją z przytupem. Najlepszą absolwentką UMCS-u została Joanna Knap, która przez ostatnie pięć lat studiowała edukację artystyczną w sztuce muzycznej na Wydziale Artystycznym.

- Wiadomość o nagrodzie to dla mnie duży szok. Czas podczas studiów wykorzystywałam na robienie tego co kocham. Głównie zajmuję się chóralistyką, a na co dzień pracuję z chórami. W czerwcu miałam okazję wziąć udział w ogólnopolskim konkursie w Bydgoszczy, gdzie wraz z moim zespołem zdobyliśmy kilka nagród. Studia to bardzo uzupełniały. Wszystkie moje braki w pracy z chórami i niepewności były rozwiewane na zajęciach. Jeśli wybierze się kierunek, który łączy się z pasją to jest wielka radość – przyznaje Joanna.

Uniwersytet chwali się wybitnymi studentami i absolwentami, a rektor uczelni duże nadzieje pokłada w rozwoju aktywności badawczej.

- Warto podkreślić, że z roku na rok wzrasta pozycja uniwersytetu w rankingach. Ostatnie wyniki ewaluacji naukowej wypadła znakomicie. Na 23 dyscypliny naukowe, większość z nich uzyskała kategorię A+ bądź kategorię A. To przekłada się na efektywność naukowo-badawczą w zasięgu międzynarodowym. Cieszę się, że nasza polityka, którą obmyśliliśmy trzy lata temu na początku kadencji, rzeczywiście przynosi efekty – mówi Dobrowolski.

Dowodem na to jest chociażby Sieć Uniwersytetów Europejskich Athena, do której UMCS dołączył jako pierwszy we wschodniej Polsce. W praktyce wiąże się to z wymianą pracowników i studentów, zakładaniem zespołów badawczych i korzystaniem z infrastruktury badawczych wszystkich jednostek. Współpracę w zasięgu lokalnym umożliwia z kolei Związek Uczelni Lubelskich. W ramach dynamicznie rozwijającej się współpracy uczelnie z Lublina tworzą wspólne zespoły badawcze, „staże za miedzą” dla pracowników, a najnowszym osiągnięciem jest Wirtualna Karta Biblioteczna. Umożliwia ona wypożyczanie książek z pięciu uniwersyteckich bibliotek.