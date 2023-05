Zaczęły się matury. Nauczyciele musieli oddać telefony. Zdjęcia

Ponad 23 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych rozpoczęło egzamin maturalny. Tylko w Lublinie do matury przystępuje ponad 4200 absolwentów szkół ponadpodstawowych. 3486 z nich zdaję w 33 liceach ogólnokształcących (2449 osób) i technikach (1037 osób ) publicznych, a 726 w 17. szkołach prowadzonych przez inne podmioty.

– Był stres, bo do nauki było za dużo materiału, ale teraz jest spokojnie – mówiła tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną Emilia z klasy psychologicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. – Najbardziej boję się egzaminu z języka polskiego. Po nim będzie już dobrze. Mam nadzieję, że wypracowanie będzie dotyczyć przemian.

– Oby! – podchwytują koleżanki z klasy.

– W nocy się budziłam w sumie z 10 razy – przyznaje Ola i dodaje: – Z polskim to nie jest najgorzej. Większy stres będę miała przed matematyką i rozszerzeniami z biologii i z angielskiego.

– Według mnie najgorsza będzie rozszerzona matura z hiszpańskiego. Pierwszego dnia się nie boję, bo w polskim dobrze się czuję – podkreśla Zuzia. – Nadzieję wiążę z tym, że piszemy nową maturę. Mam nadzieję, że układający pytania starali się to zrobić tak, żeby były przystępne i żebyśmy sobie dobrze poradzili.

– Nie stresuję się tylko jestem bardziej podekscytowana – dodaje Iga. – Jestem pewna, że będzie super.

W Lubelskiem nową maturą zdaje 9249 absolwentów ogólniaków, którzy przystąpią w sumie do ok. 18 547 egzaminów w części ustnej oraz ok. 48 212 w części pisemnej.

Egzamin na starych zasadach, czyli w tzw. Formule 2015 w woj. lubelskim zdawać będzie 5812 tegorocznych absolwentów techników, którzy przystąpią do ok. 11 630 egzaminów w części ustnej oraz ok. 25 348 egzaminów w części pisemnej. Uczniowie technikum, którzy mają zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie nie muszą jednak przystępować do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jest to decyzja ucznia. W praktyce, w zależności od wyboru przyszłego kierunku studiów zarówno uczniowie liceum, jak i technikum dodatkowo wybierają więcej niż jeden przedmiot, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym.

Starą maturę w woj. lubelskim zdaję także 2 981 absolwentów lat wcześniejszych. Czeka ich ok. 3 355 egzaminów w części ustnej oraz ok. 6 346 egzaminów w części pisemnej.

Jutro maturzyści zmierza się z egzaminem obcego, a w poniedziałek z matematyki. Tegoroczna matura składa się z części pisemnej i ustnej.

Wyniki egzaminów będą znane 7 lipca