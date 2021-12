Emerytury ZUS. Średniacy zyskają, bogatsi stracą

Takie wyliczenia wynikają wyłącznie ze zmian podatkowych zapisanych w Polskim Ładzie. A te będą miały bezpośrednie przełożenie na to, jaka będzie wysokość świadczenia „na rękę” dla podopiecznych ZUS.

– Roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł, czyli kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5100 zł rocznie. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie ona pomniejszała zaliczki na podatek dochodowy. To wszystko wpłynie między innymi na wysokość emerytur i rent netto, czyli kwot wypłacanych „na rękę” (po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej) – przypomina Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

– Zdecydowana większość osób pobierających świadczenia z ZUS, bo około 95 procent, od stycznia będzie otrzymywać wyższe przelewy lub przekazy pocztowe.