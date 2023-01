Anno 1800: Czas na rewolucje przemysłową na PlayStation 5 i Xbox Series X|S (wideo)

Anno 1800 na PC ukazało się wiosną 2019 roku i przeniosło graczy w czasy rewolucji przemysłowej, czyli okres postępu naukowego i przemysłowego, ale też wojen i podbojów kolonialnych.

Naszym zadaniem jest budowa i rozbudowa wielkiej metropolii. Trzeba zaplanować jej rozwój, zaplecze gospodarcze i odpowiednie ścieżki produkcyjne. W kolejnej fazie przyjdzie czas ekspedycje poszukujące nowych lądów i źródeł surowców potrzebnych do dalszego rozwoju. Po drodze trzeba handlować, negocjować i walczyć z innymi mocarstwami.

Kolejne dodatki to jeszcze więcej opcji i możliwości: nowe opcje rozbudowy miasta, dodatkowe budynki w portach, większe znaczenie turystyki, drapacze chmur, nowe lokacje i mechanizmy gry, poszukiwania podwodnych skarbów... długo można by tak wyliczać. Obecnie Anno 1800 to rozbudowana i dopracowana strategia ekonomiczna.

Anno 1800 Console Edition zostało opracowane przez to samo studio, które stoi za oryginalną wersją gry na PC: Ubisoft Mainz. Konsolowa wersja zaoferuje graczom pełne doświadczenie znane z PC z całkowicie przeprojektowanym interfejsem użytkownika i kontrolą dostosowaną do nowych realiów.

„Anno 1800 to wielki sukces dla studia i 25-letniej marki Anno. Popularność naszej gry na PC dały nam możliwość opracowania jej konsolowej wersji. Sprowadzenie naszej najbardziej udanej gry Anno na konsole nowej generacji to dla nas prawdziwa szansa, aby nowi gracze mogli po raz pierwszy odkryć naszą wielokrotnie nagradzaną grę i dołączyć do naszej niesamowitej społeczności” – zapowiada Stéphane Jankowski, Executive Producer.

Do wyboru są dwie edycje: wersja standardowa zawiera grę podstawową oraz najważniejsze aktualizacje gry znane z PC. Wersja Deluxe zawiera grę podstawową, najważniejsze aktualizacje gry oraz trzy pakiety dodatków kosmetycznych: Pakiet strefy pieszych, Pakiet park rozrywki oraz Pakiet kolorowego miasta.

Premiera: 16 marca.