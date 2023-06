AOC AGON AG276QZD: Monitor OLED dla graczy. Za 4 518 złotych

Dla niezdecydowanych firmach AOC ma jeszcze kilka argumentów.

Monitor AOC AGON AG276QZD został wyposażony w matrycę OLED wyświetlającą obraz w rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440) o proporcjach 16:9. Płaski 26,5-calowy panel cechuje się odświeżaniem ekranu na poziomie 240 Hz i zagęszczeniem pikseli równym 110 PPI.

Pokrycie przestrzeni barwowych to 136,7% dla sRGB i 101,3% dla Adobe RGB. Czas reakcji pikseli to 0,03 ms (GtG).

Monitor wspiera także technologie FreeSync Premium oraz G-SYNC Compatible.

Podstawa monitora umożliwia regulację wysokości, obrót i pochylenie panelu oraz ustawienie go w pozycji portretowej (pivot).

Są dwa złącza HDMI 2.0 i tyleż DisplayPort 1.4. Plus wbudowany koncentrator USB.

A ponieważ to sprzęt dla graczy, to musi być podświetlenie: z tyłu obudowy mamy asymetryczny moduł podświetlenia RGB, pozwalający na synchronizację trybu świecenia z wybranymi akcesoriami AOC. Daje to możliwość dostosowania ambientowych luminacji do użytkownika.

Dla graczy są też takie funkcje jak Shadow Control, Crosshair oraz Frame Counter. Odpowiadają one kolejno za rozjaśnienie ciemnych obszarów w grach, wyświetlenie celownika na środku monitora oraz włączenie licznika klatek na sekundę w jednym z rogów ekranu.

Specyfikacja techniczna monitora AOC AGON AG276QZD:

• Typ matrycy: OLED

• Przekątna matrycy: 26,5” (67,3 cm)

• Format ekranu: 16:9

• Rozdzielczość: 2560 x 1440 px

• Zagęszczenie pikseli: 110,8 PPI

• Odświeżanie obrazu: 240 Hz

• Czas reakcji panelu: 0,03 ms GtG

• Kontrast statyczny: 1 500 000:1

• Jasność: 1000 cd/m² maksymalna HDR 450 cd/m² maksymalna SDR

• Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

• Technologia synchronizacji obrazu: FreeSync Premium, G-SYNC Compatible

• Pokrycie palety sRGB: 136,7,7%

• Pokrycie palety AdobeRGB: 101,3%

• Pokrycie palety NTSC: 96,8%

• Pokrycie palety DCI-P3: 101,5%

• Złącza wideo 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0

•Wbudowane głośniki: 2x 5 W

Monitor AOC AGON AG276QZD do sprzedaży ma trafić jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 4 518 złotych.