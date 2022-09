Assassin's Creed Mirage: Nowa przygoda w starym stylu (wideo)

200 milionów: tyle gier z serii Assassin's Creed sprzedało się do dziś na całym świecie. Szansa na znaczne poprawienie tego wyniku pojawi się już wiosną przyszłego roku.

W 2007 roku studio Ubisoft wydało grę Assassin's Creed. Jej akcja przenosiła nas w czasy III wyprawy krzyżowej, do roku 1191, gdzie wcielaliśmy się w członka bractwa asasynów znanego jako Altaïr ibn La-Ahad.

Tak zaczęła się historia walki asasynów i Templariuszy. W kolejnych odsłonach trafialiśmy do renesansowych Włoch i Stambułu, rewolucyjnego Paryża i wiktoriańskiego Londynu. Były też Karaiby z pirackich czasów, starożytny Egipt i Grecja, a ostatnio czasy Wikingów. Przez lata seria przechodziła mniejsze i większe zmiany.

Największą rewolucją było Origin ulokowane w Starożytnym Egipcie i w której pojawiło się sporo elementów RPG. Ten model rozgrywki ulepszano (a przede wszystkim powiększano) w kolejnych częściach: Odyssey i Valhalla.

Teraz twórcy postanowili wrócić do korzeni.

Trafimy do IX-wiecznego Bagdadu przeżywającego szczyt swojego złotego wieku. Gra zaoferuje – by zacytować informację prasową – fabularną przygodę przepełnioną akcją z intrygującą opowieścią o dorastaniu, charyzmatycznymi bohaterami, majestatycznym otwartym miastem i zmodernizowaną rozgrywką znaną z poprzednich odsłon serii skupiającą się na parkourze i działaniu w ukryciu.

Mówiąc krótko: Assassin's Creed Mirage nie będzie tak rozbudowany jak poprzedniczki i nie będzie tu elementów RPG. Ma byc jak w pierwszych odsłonach serii.



Naszym bohaterem będzie Basim Ibn Is'haq, uliczny złodziejaszek z tajemniczą przeszłością, który dołączy do Ukrytych w Alamut w poszukiwaniu odpowiedzi na trapiące go pytania.

„Z okazji 15-lecia marki chcieliśmy zaoferować graczom i naszej społeczności coś wyjątkowego. Assassin's Creed Mirage to hołd dla całej serii Assassin’s Creed, a zwłaszcza dla jej pierwszej odsłony. Wzbogacamy klasyczną rozgrywkę Assassin's Creed o współczesne rozwiązania oraz pozwolimy graczom zgłębić rytuały i doktryny Ukrytych – myślimy, że spodoba się to zarówno naszym długoletnim, jak i nowym fanom – zapowiada Stéphane Boudon, Senior Content Director w projekcie Assassin's Creed Mirage.

A tak Assassin's Creed Mirage prezentuje się na pierwszym zwiastunie: