Assassin's Creed Mirage: Wymagania sprzętowe do eksploracji Bagdadu (wideo)

Tytułem przypomnienia: Assassin's Creed Mirage zabierze nas do IX-wiecznego Bagdadu przeżywającego szczyt swojego zło-tego wieku. Gra nie będzie tak rozbudowana jak poprzedniczki (na przykład Valhalla czy Odyssey). W zamian ma oferować przy-godę w starym stylu skoncentrowaną w jednym mieście, a opartą na parkourze i skrytobójstwach.

Jak w pierwszych odsłonach serii.

Naszym bohaterem będzie Basim Ibn Is'haq, uliczny złodziejaszek z tajemniczą przeszłością, który dołączy do Ukrytych w Alamut w poszukiwaniu odpowiedzi na trapiące go pytania; a tych będzie szukał za pomocą wspomnianych skrytobójstw.

Niemniej ważnym bohaterem ma być samo miasto. Czego by nie mówić o grach z tej serii, to Ubisoft zawsze tworzył do nich fantastyczne tło. Rzadko w grach spotykamy tak dobrze zrobione wielkie miasta, by wspomnieć choćby renesansowy Rzym czy rewolucyjny Paryż.

Tu będzie zapewne podobnie i zamiast wielkiego, otwartego świata z masą znaczników dostaniemy jedno duże miasto.

A co nam będzie potrzebne do jego eksploracji?

Ubisoft podał właśnie szczegółowe wymagania sprzętowe.

Assassin’s Creed Mirage: minimalne wymagania sprzętowe (ustawienia graficzne niskie, rozdzielczość 1080p, 30 FPS)

• procesor: Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 plus Intel Arc z ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600

• karta graficzna: Intel Arc A380/Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)/AMD Radeon RX 570 (4 GB)

• pamięć: 8 GB RAM

• miejsce na dysku SSD: 40 GB

Assassin’s Creed Mirage: rekomendowane wymagania sprzętowe (ustawienia graficzne wysokie, 1080p, 60 FPS)

• procesor: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600

• karta graficzna: Intel Arc A750/Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD Radeon RX 5600 XT

• pamięć: 16 GB RAM

Assassin’s Creed Mirage: rekomendowane wymagania sprzętowe do 2K (ustawienia graficzne wysokie, 1440p, 60 FPS)

• procesor: Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X

• karta graficzna: Intel Arc A770/Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

• pamięć: 16 GB RAM

Assassin’s Creed Mirage: rekomendowane wymagania sprzętowe do 4K (ustawienia graficzne ultra, 4K, 60 FPS)

• procesor: Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X

• karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB)/AMD Radeon RX 6900 XT

• pamięć: 16 GB RAM

Przy okazji Ubisoft opublikował materiał wideo o najważniejszych elementach PC-twoej wersji Assassin’s Creed Mirage. To miedzy ainnymi technikę skalowania Intel XeSS, nielimitowana liczba klatek na sekundę, HDR, etc: