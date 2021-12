Assassin's Creed: Valhalla. Świt Ragnaröku – nowy dodatek w marcu (wideo)

Zacznijmy od darmowych misji z zapowiedzianych przez Ubisoft Assassin's Creed Crossover Stories. Będą one łączyć światy znane z różnych odsłon serii Assassin’s Creed.

W Assassin's Creed Valhalla pojawi się darmowa misja z Eivorem i Kassandrą. Natomiast druga darmowa misja z Kassandrą lub Alexiosem znajdzie się w Assassin's Creed Odyssey.

Obie historie ukazują więzi pomiędzy bohaterami gier, oferując przy okazji nowe tereny do eksploracji i nową linię fabularną. Aby móc zagrać w misję A Fated Encounter w Assassin’s Creed: Valhalla musimy mieć 4 poziom Osady i ukończyć zadanie A Wise Friend, w którym Eivor pomaga Valce zadomowić się w Ravensthorpe.

W przypadku historii dostępnej w Assassin's Creed Odyssey - Those Who Are Treasured – musimy ukończyć Rozdział 1 i dotrzeć do Megaris.

A wygląda to tak: