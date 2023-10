Avatar: Frontiers of Pandora. Wymagania sprzętowe dla Na’vi (wideo)

Co można powiedzieć o wielu ostatnich premierach? Że spora część graczy zamiast cieszyć się grą, głownie dyskutowała o problemach technicznych i czekała na patche.

Co można powiedzieć o wielu nadchodzących tytułach? Że ich wymagania sprzętowe bardzo szybko rosną. A dwa: że w tych wymaganiach bardzo często pojawiają się takie sformułowania jak DLSS czy FSR. To techniki skalowania rozdzielczośći. W naj-większym skrócie: gra jest renderowana w niższej niż natywna rozdzielczości, a wspomniane technologie „podciągają” ja w górę.

W sumie bardzo przydatne i często może pomóc w uzyskaniu satysfakcjonującej nas liczby klatek na sekundę. Czy w zagraniu w wyższej rozdzielczości. Minusy? Odbywa się to kosztem jakości obrazu. Nie zawsze i w różnym stopniu, a twórcy tych technik stale nad nimi pracują.

Inna sprawa, ze część graczy chciałaby grać bez tego. Niektórzy uważają też, że twórcy gier będą się mniej przykładać do optymalizacji, bo przecież można włączyć to czy tamto.



Jak będzie w przypadku Avatar: Frontiers of Pandora? Nie można nic z góry przesądzać. Niemniej w wymaganiach sprzętowych wszędzie znajdziemy FSR 2 (technologia AMD).

Wymagania sprzętowe Avatar: Frontiers of Pandora

Minimalne (30 fps, niskie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1080p, FSR 2 w trybie jakości)

• System: Windows 10/11

• Karta graficzna: Nvidia GTX 1070/AMD RX 5700/Intel Arc A750

• Procesor: AMD Ryzen 5 3600/Intel Core i7-8700K

• Pamięć: 16 GB RAM

• Miejsce na dysku: 90 GB (SSD)

Zalecane (60 fps, wysokie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1080p, FSR 2 w trybie jakości)

• System: Windows 10/11

• Karta graficzna: Nvidia RTX 3060 Ti/AMD RX 6700 XT

• Procesor: AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i5-11600K

„Entuzjasta” (60 fps, wysokie ustawienia graficzne, rozdzielczość 1440p, FSR 2 w trybie jakości)

• System: Windows 10/11

• Karta graficzna: Nvidia RTX 3080/AMD RX 6800 XT

• Procesor: AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i5-11600K

Ultra (60 fps, ustawienia graficzne ultra, rozdzielczość 4K, FSR 2 w trybie wyważonym)

• System: Windows 10/11

• Karta graficzna: Nvidia RTX 4080 (16 GB VRAM)/AMD RX 7900 XTX (24 GB VRAM)

• Procesor: AMD Ryzen 7 5800X3D / Intel Core i7-12700K

Co dostaniemy w zamian? Grę, która prezentuje się tak: