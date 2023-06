Cyberpunk 2077: Keanu Reeves opowiada o dodatku Widmo wolności (wideo)

W dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności Keanu Reeves ponownie wciela się w Johnny’ego Silverhanda. Zaś w nowym materiale przygotowanym przez twórców gry opowiada o Dogtown.

To nowa – i jednocześnie kluczowa, bo tu rozgrywa się akcja Widma Wolności – lokacja w grze. To też bardzo niebezpieczne miejsc, do którego nie zapuszcza się nawet policja Night City.

W wywiadzie Keanu Reeves przybliża również postać granego przez siebie Silverhanda i opowiada o stosunku jego bohatera do nowych postaci; w tym do granego przez Idrisa Elbę agenta FIA, Solomona Reeda.

Wywiad z Keanu Reevesem o dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności: