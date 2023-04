Farming Simulator 22: Dla tych, co lubią belować (wideo)

Od premiery w listopadzie 2021 roku Farming Simulator 22 doczekał się 14 dodatków. Niektóre dodawały tylko nowe traktory, a inne były znacznie bardziej rozbudowane, wprowadzając nowe uprawy, łańcuchy produkcji czy budowle.

Po drodze twórcy wydali też sporo aktualizacji usprawniających rozgrywkę czy dodających kolejne nowości.

Teraz pojawiła się kolejna aktualizacja wprowadzająca do gry sześć nowych maszyn (na PC i konsole).

Niedawno wydany dodatek Göweil Pack wprowadził do gry wiele maszyn i funkcji przeznaczonych do belowania i prasowania większej ilości surowców. Dzisiejsza aktualizacja dodaje różnorodność w sekcji belowania dzięki maszynom Fendt Rotana 160 V Combi i Fendt Squadra 1290 N UD. To dwie nowoczesne prasy do bel okrągłych i kwadratowych.

Wirtualni farmerzy dostali też dwa ciągniki Massey Ferguson serii MF 6S i MF 7S, które przydadzą się do obsługi prasy do bel okrągłych, natomiast MF RB 4160V Protec oraz MF 2370 Ultra HD to jedne z najmocniejszych pras do produkcji bel kwadrato-wych.

Wszystko razem wygląda tak: