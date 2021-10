GeForce NOW RTX 3080: 490 złotych za pół roku grania

Pandemia, braki chipów, problemy w łańcuchach dostaw i kryptowaluty – to wszystko sprawia, że dostępność, a przede wszystkim ceny kart graficznych są po prostu koszmarne.

We wrzesniu minionego roku Nvidia wprowadziła do sprzedaży nową generację kart opartych na architekturze Ampere. Nvidia GeForce RTX 3080 dostała cenę 3279 złotych, RTX 3070: 2359 złotych.

Dziś ta pierwsza (w zależności od wersji i producenta) to koszt ok. 7000 złotych. RTX 3070 też trudno dostać w cenie poniżej 5000 tysięcy. To samo dotyczy niższych modeli - RTX 3060/Ti – których ceny powinny zaczynać się od poziomu 1600-1800 złotych.

Podobna sytuacja jest z nowymi kartami AMD. Mało tego: modele starszych generacji dostępne jeszcze w sklepach też są w idiotycznych sklepach. I żeby już zakończyć ten wątek: na karty trzeba polować.

Rozwiązanie? Czekanie na poprawę sytuacji, przesiadka na konsole, granie na integrze, albo granie w chmurze.



Nvidia już od pewnego czasu rozwija swoją usługę GeForce NOW. Tu już w grudniu pojawi się subskrypcja GeForce NOW RTX 3080.

„Gry komputerowe od lat ciągle się rozwijają, ponieważ nowe technologie umożliwiają uzyskać graczom coraz to nowe doświadczenia. Gatunków gier jest więcej niż kiedykolwiek. W grach wideo coraz bardziej zacierają się granice między rozrywką, sportem, sztuką i życiem towarzyskim” – komentował założyciel i prezes firmy NVIDIA, Jensen Huang. „Kontynuując rozwój najbardziej zaawansowanych technik do gier dzięki kartom graficznym GeForce RTX, ostatnią dekadę poświęciliśmy na udoskonalanie i rozszerzanie możliwości gier w chmurze GeForce NOW, aby zapewnić najlepszą platformę do gier każdemu, kto posiada komputer. Jestem zachwycony mogąc zaprezentować naszą drugą generację GeForce NOW SuperPOD - to ogromny skok naprzód.”

Subskrypcja GeForce NOW RTX 3080 umożliwi uruchamianie gier w rozdzielczości do 1440p na komputerach PC i Mac, 4K HDR na urządzeniach Nvidia Shield oraz w jakości 120 kl./s za pośrednictwem aplikacji na PC, Mac i urządzeniach z systemem Android.

Abonenci planu GeForce NOW RTX 3080 uzyskają także ekskluzywny dostęp do usługi, wydłużone sesje i pełną kontrolę nad ustawieniami w grach.