Ghost of Yōtei: Data premiery i nowy zwiastun (wideo)

W Ezo (dzisiejsze Hokkaido), gang banitów znany jako Szóstka z Yōtei, odebrał Atsu wszystko: zamordowano jej rodzinę, a ją samą pozostawiono na pewną śmierć. Atsu jednak przeżyła i kolejne lata poświeciła na doskonalenie swoich umiejętności, by po 16 latach wrócić w rodzinne strony i zemścić się na Szóstce z Yōtei.

Przedsprzedaż gry Ghost of Yōtei rozpocznie się 2 maja. Do wyboru będą trzy edycje gry. Poza standardową będzie też Digital Deluxe Edition z bonusami w grze (w tym zestaw zbroi czy unikalne barwniki do elementów wyposażenia).

Dziś przedstawiono także Ghost of Yōtei Collector's Edition, która będzie dostępna na direct.playstation.com. Ta edycja zawiera wszystkie bonusy przedpremierowe, wszystkie przedmioty z Digital Deluxe Edition oraz replikę maski Atsu's (wymiary 6,8 x 5 x 5,9 cala). To także replika szarfy Atsu, replika Tsuby z katany Atsu, woreczek z monetami. Jest też składany papierowy miłorząb z wilkiem oraz zestaw czterech grafik.