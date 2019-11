Just Dance 2020: Muzyczna premiera z przebojami (wideo)

Gra Just Dance 2020 jest już dostępna na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i Wii (a 19 listopada Just Dance 2020 pojawi się także na Google Stadia).

Co nowego na parkiecie? A chociażby tryb All Stars stworzony z okazji dziesięciolecia serii Just Dance. Gracze będą podróżować po 10 planetach Just Dance i tańczyć w rytm najpopularniejszych utworów, które pojawiły się w grach Just Dance.

Do gry powraca też tryb współpracy i znane graczom funkcje Sweat mode i Kids mode. Gracze mogą też tworzyć własne playlisty i w ten sposób urządzać własne imprezy Just Dance.

Jest też aplikacja kontrolera Just Dance, pozwalająca graczom używać smartfona do poruszania się w grze, śledzenia i punktowania ich ruchów. Nawet do sześciu graczy może jednocześnie grać na swoich telefonach. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na iOS i Android.

A jakie nowe utwory znalazły się w Just Dance 2020?

I Don’t Care - Ed Sheeran & Justin Bieber

7 rings - Ariana Grande

Bad guy - Billie Eilish

Talk - Khalid

High Hopes - Panic! At The Disco

The Time (Dirty Bit) - Black Eyed Peas

Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

Baby Shark - Pinkfong

Skibidi - Little Big

Stop Movin' - Royal Republic

Sushi - Merk & Kremont

Policeman - Eva Simons Ft. Konshens

Fancy Footwork - Chromeo

Fit But You Know It - The Streets

Le Bal Masqué - Dr. Creole

Always Look on The Bright Side of Life - The Frankie Bostello Orchestra

Infernal Gallop (Can-Can) - The Just Dance Orchestra

Pełna listę utworów prezentuje zwiastun gry Just Dance 2020: