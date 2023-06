Men of War II: Data premiery i nowy zwiastun (wideo)

Dawno, dawno temu ukraińskie studio Best Way wpadło na kilka świetnych pomysłów, które do dziś rozwijają w swoich grach.

Zaczęło się od Soldiers: Ludzie Honoru wydanej w 2005 roku. Założenia gry były proste: połączenie strategii czasu rzeczywi-stego z misjami w stylu Commandos.

Do tego możliwość przejęcia bezpośredniej kontroli nad każdą jednostką i kierowania nią za pomocą strzałek i myszy, spory realizm połączony z doskonałym modelem zniszczeń i ogromem dostępnego sprzętu. Za to bez budowania bazy i bez pasków życia nad czołgami.

Do dziś można w to z przyjemnością grać.

Potem był dodatek Outfront, a potem Faces of War, gdzie pojawiały się wiesze zgrupowania bojowe. Pod koniec 2007 roku dostaliśmy Men of War. Tu wszystkiego było więcej.

Więcej misji i sprzętu. Więcej stron konfliktu. Większe mapy, więcej zniszczeń, więcej mikrozarządzania. Potem były dodatki (Red Tide, Condemned Heroes) czy zmiana czasów w Men of War: Vietnam.

Później we współpracy z niemieckim studiem Digitalmindsoft powstały dwie odsłony Men of War: Assault Squad z dodatkami. Były to jednak gry nastawione na rywalizacje z innymi graczami. Dla zainteresowanych kampaniami dla jednego gracza atrakcja był dodatek Assault Squad 2: Men of War Origins, czyli remake Men of War z lepszą grafiką i usprawnionymi mechanikami gry. Ten został wydany w 2016 roku. Od tamtej pory nic ciekawego się nie działo.

Wreszcie pod koniec 2021 roku Ukraińcy zapowiedzieli Men of War II. Gra miała się ukazać w 2022 roku, ale twórcy prze-kładali termin premiery, czego głównym powodem była rosyjska napaść na Ukrainę.

Prace nad grą trwały, w tym roku były już otwarte testy gry na Steam. A teraz twórcy ogłosili, że Men of War II ukaże się na PC 20 września.

Co nas czeka w grze?

W dniu premiery będą trzy duże kampanie dla jednego gracza. W amerykańskiej kampanii The Falaise Pocket gracze wcielają się w wojska aliantów, których zadaniem jest wyeliminowanie sił niemieckich na zachód od Sekwany.

Thwarted Blitzkrieg to sowiecka kampania w czasie operacji Barbarossa, a niemiecka kampania On Their Own Soil została ulokowana w ostatnich tygodniach II wojny światowej.

W każdej kampanii będą historyczne bitwy i miejsca.

Będzie też sześć dodatkowych, niezależnych misji zapewni graczom jeszcze więcej zapierającej dech w piersiach akcji. Będą też bitwy historyczne, np. Operacja Overlord.

Będą tez tryby Conquest i Raids.

W rozgrywkach sieciowych wykorzystamy zaś ponad 20 map dla wielu graczy, 5 dedykowanych trybów gry PVE i 13 trybów gry PvP.

I wszędzie będzie znak rozpoznawczy serii, czyli Direct Controls (bezpośrednia kontrola nad dowolnym pojaz-dem/żołnierzem/działem).

I ponad 300 historycznych jednostek.

Wszystko razem prezentuje sie tak: