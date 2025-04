Metro 2033: Rocznica serii i gra za darmo (wideo)

Darmowa wersja gry Metro 2033 Redux jest dostępna na dwóch platformach:

• GOG: Metro 2033 Redux

• Steam: Metro 2033 Redux

Wystarczy zalogować się na swoje konto i dodać grę do biblioteki, gdzie zostanie już na zawsze. Ale na to przypisanie czasu jest niewiele. A dokładnie: do 16 kwietnia, do godziny 17.