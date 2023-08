Polylithic: Paleolityczna gra o przetrwanie (wideo)

Twórcy ze studia Polyperfect swoja grę opisują tak: to trzecioosobowa gra z gatunku crafting survival z domieszką fabuły z wątkami sci-fi oraz oprawą graficzną utrzymaną w stylistyce low-poly.

Ziemia, 12 000 lat temu, era Paleolitu: małe plemię wiedzie pełne codziennych wyzwań i niebezpieczeństw życie. Wszystko zmienia epidemia tajemniczej choroby. Czy zarazę przywlekli przybysze, którzy spadli z nieba? A może to kara zesłana przez roz-gniewanych bogów?

Ktoś musi znaleźć odpowiedź i uratować tych, którzy przeżyli. Do twego świetnie nada się na przykład młody następca przy-wódcy klanu.

Naszym celem będzie zbieranie podstawowych zasobów potrzebnych do przetrwania i rozwijanie drzewka technologii, dzięki czemu będziemy mogli wytwarzać bardziej zaawansowane przedmioty i jeszcze lepiej przygotować się do polowań Bo to one gwarantują rozwój naszej osady.

Im liczniejsze nasze plemię, tym większe szanse na dalszy rozwój. Będziemy musieli zadbać o dobrostan naszych ludzi i od-powiednio nimi zarządzać, by z jednej strony nie marnować zasobów, ani potencjału poszczególnych ludzi.

Jak zawsze w tego typu grach ogromne znaczenie będzie miała eksploracja: lasy, rzeki, góry... wszędzie znajdziemy cenne za-soby i pozostałości plemion, które nie przetrwały.

Gra Polylithic pojawi się we Wczesnym Dostępie na Steamie jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

A prezentuje się tak: