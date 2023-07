Razer Cobra: Nowe myszy dla graczy

Cobra to nowa linia myszy Razera. Obie są symetryczne, obie są przeznaczone dla graczy

Zacznijmy od droższej myszy Razer Cobra Pro. Mysz jest zintegrowana z 10 konfigurowalnymi elementami sterującymi, ma 5 wbudowanych profili pamięci i 11 indywidualnie ustawianych stref podświetlenia Chroma RGB.

W sumie mamy tu siedem przycisków na górze, dwa z boku i jeden na dole.

W środku znajdziemy podobne komponenty jak w myszce Razer Basilisk V3 Pro: to czujnik optyczny Focus Pro 30K, optyczne przełączniki oraz technologia HyperSpeed.

Mysz waży 77 gram, a w trybie HyperSpeed Wireless zapewni nam około 100 godzinom rozgrywki (w trybie Bluetooth – jak twierdzi producent - 170 godzin).

A ponieważ to sprzęt dla graczy, to w materiach prasowych znajdziemy też akapit o możliwościach podświetlenia. Razer Cobra Pro obsługuje oczywiście Chroma RGB, który oferuje 16,8 miliona kolorów, masę efektów świetlnych i integrację z ponad 250 grami. A nowo dodana do linii Cobra funkcja Smart Dimming ma pozwolić na automatyczne oszczędzanie baterii podczas gry i powracać do pełnego podświetlenia podczas aktywnego użytkowania.

Znacznie tańszy, przewodowy model Razer Cobra to sześć konfigurowalnych klawiszy, jeden wbudowany profil pamięci i skromne, gradientowe podświetlenie Chroma.

Inny jest też czujnik optyczny z maksymalnym DPI 8500.

Obie myszy do sprzedaży trafią 29 lipca.