Skull and Bones: Piraci z datą premiery (wideo)

Piracka przygoda Ubisoftu zaczęła się 10 lat temu od wydanej wówczas gry Assassin’s Creed III. Wóczas nie wszystkim podobał się nowy bohater zastępujący Ezio. Ameryka też nie na wszystkich robiła takie wrażenie jak renesansowy Rzym, Wenecja czy Konstantynopol.

Ale chyba wszystkim podobały się walki morskie.

Te swoja ostateczną i najlepszą formę osiągnęły w Assassin’s Creed IV: Black Flag. Zresztą cała gra pełna była piratów, skarbów, Karaibów i szant. Nic dziwnego, ze ktoś wpadł na pomysł, by zrobić o tym kolejną grę.

Tak pojawiła się nazwa Skull and Bones. Przez lata doczekaliśmy się już kilku dat premiery, a przy okazji zmian koncepcji całej produkcji.



Co zatem ukaże się 8 listopada na PC, PlayStation 5 i Xbox series X|S?

To piracka gra wieloosobowa z otwartym światem i elementami survivalowymi.

Wszystko toczyć się będzie na wodach Oceanu Indyjskiego pod koniec XVII wieku. Opracowana przez Ubisoft gra zabierze nas na piracką podróż od zera do bohatera, a to ostatnie w tym przypadku oznacza króla piratów. Po drodze będziemy musieli zbudować swoją reputację (niesławę) poprzez walki morskie i wyprawy. Nie zabraknie zbierania zasobów, a wraz z rozwojem będziemy mogli rozbudowywać i dostosowywać swoją flotę.

Gracze, jak zapowiadają twórcy, mogą rozbudowywać swoje imperium, łącząc siły z maksymalnie 2 innymi przyjaciółmi lub graczami, których spotkają na morzu. Dla dodatkowego wyzwania, mogą włączyć tryb PVP i sprawdzić swoje umiejętności przeciwko aspirującym królom, potężnym organizacjom, lokalnym frakcjom, a nawet wrogim piratom.

W dniu premiery gra będzie dostępna w dwóch edycjach: Standard i Premium. Ta ostatnia będzie zawierać „Kolekcję Ballady o Krawej Bones”, a w niej szereg przedmiotów kosmetycznych zarówno dla kapitana, jak i statków, a także dodatkową zawartość cyfrową, w tym dwie bonusowe misje, cyfrowy Art Book i Soundtrack, a także żeton „Przepustki Przemytnika”.

A tak prezentują się nowe zwiastuny Skull and Bones (w tym jeden z fragmentami rozgrywki):