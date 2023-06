The Crew Motorfest: Słońce, palmy i wyścigi (wideo)

Słoneczne, z pięknymi widokami i znane też z innych gier; nie tylko wyścigowych: to wyspa O'ahu w archipelagu Hawajów.

Ten olbrzymi plac zabaw pozwoli graczom na jazdę ulicami miasta Honolulu, po spopielonych wulkanicznych zboczach, w głębokich bujnych lasach deszczowych, po krętych górskich drogach lub po prostu na relaks na pięknej słonecznej plaży.

Mówiąc krótko: będziemy mogli zwiedzić (czy też zjeździć) cała wyspę za kierownicą setek pojazdów.

W grze The Crew Motorfest znajdziemy też Playlisty, czyli wybór kampanii tematycznych. Każda lista – jak zapowiadają twórcy z Ubisoft Ivory Tower – została starannie zaprojektowana, aby „zanurzyć graczy w innym świecie kultury motoryzacyjnej poprzez serię specjalne dostosowanych wyścigów, wydarzeń tematycznych i wyzwań”.

A to związanych z samochodami typu muscle car, a to inspirowanych Japonią, a to za kierownicą klasyków (tu z dodatkowym utrudnieniem: bez pomocy GPS i wspomagania kierownicy). Na premierę ma być dostępnych kilkanaście list; łącznie z elektrycz-nymi supersamochodami.

Co w garażu? Ponad 610 samochodów. A wśród niech Lamborghini Revuelto, pierwszy hybrydowy supersportowy samochód włoskiej marki z silnikiem V12 (który też trafi na okładkę gry).

Gracze The Crew 2 będą mogli również zaimportować swoją kolekcję pojazdów za darmo dzięki nowo ogłoszonej funkcji im-portu kolekcji.

Gra The Crew Motorfest swoją premierę będzie miała 14 września. Na PC, PlayStation 5 i 4, Xbox Series X|S i One.