The Division 2: nowy tryb na początek sezonu (wideo)

Ubisoft podzielił się też szczegółami dotyczących rozgrywki w grze free to play: Tom Clancy's The Division Heartland. Tu trafimy do Silver Creek, niegdyś przyjemnego miasteczka na amerykańskim Środkowym Zachodzie, które legło w gruzach po roz-przestrzenieniu się grypy dolarowej.

Silver Creek to nieprzyjazne środowisko pełne śmiertelnych skażeń, przemieszczających się hord wrogów oraz zagrożenia chorobami. W The Division Heartland baza operacyjna Silver Creek jest przestrzenią wspólną. W tym przypadku to opuszczone lodowisko, gdzie gracze będą mogli nawiązać kontakty, stworzyć grupę, dostosować swoją postać i przygotować się do kolejnej operacji.

Chętni do testowania bety The Division Heartland powinni zajrzeć na stronę gry.