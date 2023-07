Total War: Pharaoh. Jak zdobyć władzę w Starożytnym Egipcie? (wideo)

Irsu to okrutny przywódca i najeźdźca, który ma nadzieję skorzystać na kruchości cywilizacji i czerpać zyski z rozpętanego chaosu. To barbarzyńca mający dyplomacje w głębokim poważaniu.

W bitwie jego jednostki są dobrze opancerzone, świetnie radzą sobie w walce wręcz i mają dostęp do zdolności Raiders oraz Razers, dzięki którym mogą podpalać budynki, by siać większe zniszczenie.

Bay to intrygant i mistrz manipulacji. Dyplomacja, podstępy i pozostawanie w cieniu to jego domena.

Gdy już dojdzie do bitwy, jego oddziały umiejętnie zastawiają zasadzki, korzystając ze zdolności takich jak Vanguard De-ployment, Stalk i Sneak, dzięki czemu jego zwinna piechota walcząca w zwarciu i jednostki dystansowe mogą atakować z różnych stron, zaskakując wrogów i zapewniając szybkie zwycięstwa.



Ogółem w grze Total War: Pharaoh Kananejczycy udoskonalili swoje strategie wojenne, aby przeciwstawić się szybkości Egipcjan i ciężkim pancerzom Hetytów. Ich siła leży w zdolności adaptacji podczas walki i wystawianiu armii, które łączą solidną wytrzymałość z niezwykłą zwinnością. W bitwach wykorzystują głównie średnio opancerzone oddziały oraz sporadycznie ciężką i lekką piechotę.

Premiera gry Total War: Pharaoh została zaplanowana na październik. Gra ukaże się w polskiej (napisy) wersji językowej na PC.