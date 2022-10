Wiedźmin Remake: Urodzinowa niespodzianka

CD Projekt RED ogłosił, że trwają prace nad nową wersją pierwszej części przygód Geralta z Rivii. Są też pierwsze szczegóły.

Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i korzystać będzie z rozwiązań technologicznych rozwijanych przez studio na potrzeby zapowiedzianej niedawno nowej wiedźmińskiej sagi.

Za projektem stoi studio Fool’s Theory (znane chociażby z gry Seven: The Days Long Gone). W składzie są zaś osoby, które wcześniej pracowały przy Wiedźminie 2: Zabójcach Królów oraz Wiedźminie 3: Dzikim Gonie. A CD Projekt RED sprawuje pełny nadzór kreatywny nad tworzeniem remake’u, który obecnie znajduje się na wczesnym etapie produkcji.

– Wiedźmin to był początek CD Projekt RED, od tego wszystko się dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta – powiedział Adam Badowski, szef studia CD Projekt RED. – Dobrze znamy zespół Fool’s Theory, są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze czekają od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać.

– Bardzo się cieszę z szansy na ponowną współpracę z osobami zaangażowanymi w produkcję drugiej i trzeciej części Wiedźmina. Szczególnie, że mowa tu o remake'u gry, która jest bardzo bliska naszym sercom – to słowa Jakuba Rokosza, prezesa zarządu Fool's Theory. – Jesteśmy podekscytowani współpracą z CD Projekt RED, a naszym celem jest oddanie w ręce graczy kolejnej świetnej gry z kultowej serii Wiedźmin.