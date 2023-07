Odrobili straty z nawiązką. Polska - Reszta Świata 48:42. Jak wypadli żużlowcy Platinum Motoru?

Reprezentacja Polski wygrała mecz sparingowy z reprezentacją reszty świata na torze w Poznaniu. Wynik 48:42 nie do końca oddaje to, co działo podczas spotkania. Biało-Czerwoni mieli spore problemy i przegrywali nawet dziesięcioma punktami.