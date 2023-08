Unikalne zdjęcia dzielnicy Dziesiąta z początku lat 70

Dzielnica Dziesiąta położona jest w południowej części Lublina na lewym brzegu rzeki Czerniejówki, pomiędzy dzielnicami Wrotków i Kośminek. Obecnie dzielnica ta obejmuje również Abramowice z dawnym zespołem dworsko-parkowym i folwarkiem, łąki Tatary – teren al. Piłsudskiego do Placu Bychawskiego i dawne Piaski – obecnie ul. Kunickiego również za wiaduktem kolejowym.

Historyczna Dziesiąta to wieś królewska zamieszkała w przeszłości przez sokolników królewskich, którą ok. 1342 r. król Kazimierz Wielki nadał jako uposażenie archidiakonatu lubelskiego. Do XX w. wieś istniała jako ulicówka z folwarkiem na lewym brzegu Czerniejówki, wzdłuż obecnej ul. Kunickiego (w przybliżeniu na odcinku od ul. Wyścigowej do Abramowic). W 1927 r. powstała tu kolonia domków jednorodzinnych Spółdzielni Robotniczej. W 1934 r. wybudowano drewniany kościół p.w. Najświętszego Serca Jezus. Z lat 30. XX w. pochodzi też dzielnica pracowników bankowych (ul. Reymonta i okolice). Dotąd dochodziła zabudowa Lublina do 1939 r. Zabudowa ”ciągnąca” się w kierunku południowym do Abramowic powstała po II wojnie światowej. W 1959 r. przeniesiono ujęcie wodne z Wrotkowa nad ul. Nadrzeczną, gdzie rozbudowywało się osiedle domków jednorodzinnych.