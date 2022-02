Atak w sklepie spożywczym w Lubelskiem. Nożownik napadł na ekspedientkę

O zdarzeniu, do którego doszło kilka dni temu na terenie Hrubieszowa policja poinformowała dzisiaj.

– Do jednego z miejscowych sklepów spożywczych wszedł młody mężczyzna. Trzymając w ręku nóż, przyłożył ostrze do klatki piersiowej ekspedientki i zagroził, że go użyje jeśli ta nie wyda mu alkoholu – opisuje asp. sztab. Edyta Krystkowiak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. – Następnie zniecierpliwiony napastnik sam podszedł do półki, na której stało piwo, wziął czteropak i wyszedł ze sklepu.

O napadzie została zaalarmowana policja. – Kryminalni z hrubieszowskiej komendy, którzy zajęli się ta sprawą szybko ustalili, kto jest sprawcą przestępstwa – dodaje Krystkowiak. – Okazało się, że to 19-letni mieszkaniec Hrubieszowa. Policjanci zatrzymali go i osadzili w policyjnym areszcie.

Mężczyzna usłyszał zarzut. Decyzją Sądu Rejonowego w Hrubieszowie napastnik został tymczasowo aresztowany, na okres trzech miesięcy.

19-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.