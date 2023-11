Cudem uniknął zamarznięcia. Pomogli policjanci

Nieobojętność na wagę życia. Wychłodzony 69-latek trafił do szpitala

Wystarczy jeden telefon, by uratować komuś życie – apelują policjanci. Wczoraj ok. 8 rano mieszkaniec gminy Werbkowice przejeżdżając przez Hostynne zauważył w przydrożnym rowie starszego człowieka. Policyjny patrol znalazł tam skrajnie wyczerpanego, zziębniętego 69-latka. Funkcjonariusze przetransportowali seniora do radiowozu, gdzie mógł się ogrzać czekając na przybycie pogotowia.