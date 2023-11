Dzieci i młodzież zaśpiewały dla Polski. Do kogo trafiła nagroda Grand Prix?

Pierwsze miejsce zajęła Jagoda Jung za piosenkę „Co to jest Niepodległość”. W kategorii 8-10 lat przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody, które powędrowały do Amelii Lewkowicz i Antoniny Bucron. W kolejnej kategorii doceniony został 12-letni Jan Szwal, a wśród starszej młodzieży najlepsze były Zuzanna Zięba i Mania Pieczykolan.

Do konkursu zgłosiły się także Młode Wilki, zespół złożony z zuchów ze Szkoły Podstawowej z miejscowości Uchanie, który zaśpiewał utwór „O mój rozmarynie”, niezwykle ciepło przyjęty przez liczną publiczność zgromadzoną w Szkole Tańca przy ul. Piłsudskiego 96, gdzie odbywał się konkurs.

Nagroda Grand Prix otrzymała Zofia Gierulska z Parczewa. Wyróżnienie odebrała w stroju Piłsudczyków.

– Mój tata we mnie zaszczepił właśnie to, żebym uczestniczyła razem Piłsudczykami w różnych uroczystościach. Na co dzień podobnie, jak tata śpiewam i gram w naszej orkiestrze – powiedziała 15-latka i dodała, że wygrana w Hrubieszowie nie jest pierwszą w jej karierze, a muzyką zainteresowała się już przedszkolu.

– Jestem pod wielkim wrażeniem poziomu konkursu – mówi Magdalena Stopa, współorganizatorka festiwalu, zasiadająca w konkursowym jury. – W niektórych utworach zasłuchiwaliśmy się, były to niesamowite, dotykające wykonania, pięknie opowiedziane – dodaje.

Konkursowym zmaganiom przyglądało się liczne grono Piłsudczyków. Związek Piłsudczyków RP Okręg Lubelski z prezesem Leszkiem Kalinowskim, generałem brygady Związku Piłsudczyków RP ufundowali dla uczestników upominki, a także nagrodę główną.