Lubelskie: W tym mieście powstanie nowa restauracja McDonald's

Informację o tym, że McDonald`s zrealizuje kolejną swoją inwestycję właśnie w Hrubieszowie podała we wtorek rano burmistrz Marta Majewska.

– Rozmowy trwały kilka miesięcy. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana i właśnie się uprawomocniła – mówi nam burmistrz Hrubieszowa.

Dodaje, że restauracja ma powstać na działce w rejonie ronda przy ul. Łany, w sąsiedztwie obwodnicy miasta. Więcej szczegółów zdradzać nie chce.

Można się jednak spodziewać, że skoro formalności zostały wypełnione, to budowa ruszy niebawem i najpewniej nie potrwa długo.

Zwłaszcza, że już zaczęła się rekrutacja pracowników, przy której wsparcia udziela działajace w Hrubieszowie Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej. Póki co poszukiwany jest młodszy menadżer restauracji, ale wkróce pojawić się powinny ogłoszenia o możliwości aplikowania także na inne stanowiska. Można to robić online, ale też przychodząc w środę, 28 czerwca w południe do KCEiWG przy ul. Staszica 9.