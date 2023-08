Hrubieszów. Obywatelu, masz głos. Pokaż, czego chcesz w budżecie obywatelskim

Wydaje się, że samo głosowanie będzie formalnością. Bo do rozdysponowania jest 100 tys. zł, co przy podziale na cztery propozycje zagwarantuje każdej z nich realizację. Regulaminowy wymóg budżetu obywatelskiego był taki, aby zakwalifikowane do wykonania zadania nie przekroczyły wartości 25 tys. zł. Te, które przeszły, mieszczą się w tej kwocie.

Co zatem w ramach budżetu obywatelskiego może być zrealizowane?

Np. zakup i montaż ławeczek dla seniorów. Sporo takich już w mieście jest, ale przydałyby się następne. Kolejna propozycja to stworzenie ścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 3.

Następną jest utworzenie w Hrubieszowskim Domu Kultury profesjonalnej pracowni modelarskiej i przeprowadzenia cyklu warsztatów dla mieszkańców miasta Hrubieszowa. I wreszcie ostatni projekt to zakup książek, ale też gier planszowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Mieszkańcy miasta mogą wskazać, który z tych pomysłów podoba im się najbardziej. Głosowanie ruszyło. Potrwa do 14 września. Swoje poparcie dla projektów można wyrażać online na stronie internetowej konsultacje.miasto.hrubieszow.pl lub w formie tradycyjnej wypełniając karty papierowe i wysyłając je na adres UM (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów) w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski – głosowanie” albo też wrzucając je do urny w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji przy ul. 3 Maja 15 pok. 1.

A jakie propozycje odrzucono przed głosowaniem?

Utworzenie przytuliska i miejsca adopcji kotów. Ten pomysł nie został zaakceptowany, bo "koci azyl" zaplanowano w nieruchomości, która nie jest własnością miasta. Nic nie wyjdzie też z proponowanego zagrospodarowania przejścia nad kanałem ulga i dostosowania go dla niepełnosprawnych. Powód? Koszty przekraczające maksymalny pułap 25 tys. zł.