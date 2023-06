Jeden z dziesięciu. Roman Myśliwiec to Sołtys Roku

Roman Myśliwiec jest sołtysem w Husynnem (gm. Hrubieszów) i jednym z dziesięciu laureatów 21. konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W tej edycji nagrodzono po dwoje reprezentantów województw świętokrzyskiego i wielkopolskiego i po jednym z kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz lubelskiego.

Nasz laureat na ten sukces na pewno sobie zasłużył, jako najdłużej urzędujący sołtys w całej gminie. Dzięki jego zaangażowaniu Husynne jest wsią w 100 procentach zwodociągowaną. Skutecznie zabiega też o remonty lokalnych dróg. To z jego i Rady Sołeckiej inicjatywy w budynku byłego sklepu powstała świetlica wiejska, którą kilka lat temu jeszcze rozbudowano. Szkoła w Husynnem jest też jedną z prężniej działających w gminie, a Roman Myśliwiec był członkiem komitetu budowy tej placówki, a później inicjatorem jej unowocześniania. Wraz ze wspierającą go radą i KGW pozyskał ok. 100 tys. zł z różnych źródeł źródeł zewnętrznych, m.in. na stworzenie placów rekreacyjno-sportowych.

To właśnie m.in. te argumenty wójt Tomasz Zając zawarł we wniosku z nominacją dla Romana Myśliwca na Sołtysa Roku. Gmina Hrubieszów ma zresztą więcej zdobywców takiego tytułu. Jako pierwszy uzyskał go w 2009 roku Jan Wlizło z Obrowca, a później także Piotr Sendecki z Brodzicy, Roman Topor z Moroczyna i Alicja Zawadzka z Grodka w 2022 roku.