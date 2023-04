Jest 100 tysięcy do podziału. Kto ma pomysł, jak je wydać?

To może być propozycja urządzenia placu zabaw, organizacji jakiejś imprezy albo budowy parkingu, ale też każda inna inicjatywa jakoś zmieniająca otoczenie. Swoje pomysły na dostępnych w Urzędzie Miasta Hrubieszów i na jego stronie internetowej formularzach mają wszyscy hrubieszowianie, którzy ukończyli 16 lat i zdobędą poparcie minumum 15 osób w co najmniej takim wieku.

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie do 31 maja. Należy pamiętać, by zaproponowana inicjatywa była możliwa do realizacji za kwotę nie przekraczającą 25 tys. zł. Na budżet obywatelski zaplanowano bowiem wydać 100 tys., a do realizacji będą mogły być zakwalifikowane minimum cztery projekty, które zdobędą największe poparcie. Głosowanie zacznie się w połowie sierpnia, bo wcześniej wszystkie pomysły przejdą ocenę formalno-prawną i merytoryczną.

Przypomnijmy, że w hrubieszowskim budżecie obywatelskim na ten rok wybrano trzy zadania, konsultowany z mieszkańcami zakup książek do biblioteki, doposażenie Street Workout Parku przy SP nr 3 oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw między blokami na ul. Polnej.