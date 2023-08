Kawałek po kawałku. Położą nowy asfalt w 10 wioskach

Do tego, co pierwotnie zaplanowano, dołożyć trzeba było przeszło 200 tys zł. Na szczęście pieniądze w gminnej kasie udało się wygospodarować i dzięki temu za ponad 1 mln 660 tys. zł nowy asfalt położony zostanie tam, gdzie go przewidziano w programie budownictwa drogowego.

Pieniądze zostaną wykorzystane na naprawienie stanu kilkusetmetrowych odcinków jezdni w 10 wioskach: Dąbrowie, Masłomęczu, Ślipczu, Moniatyczach, Obrowcu, Moniatyczach Kolonii, Szpikołosach, Moroczynie, Łotoszynach i Kosmowie.

W sumie pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Hrubieszowa będą pracowali na około 3 kilometrach. Wszędzie kładzione będą dwie warstwy asfaltu, a w niektórych przypadkach również podbudowa.

Te prace dopiero ruszają, bo niedawno podpisano umowę, ale nie są jedynymi drogowymi inwestycjami gminy Hrubieszów w tym roku. Niedawno zakończono podobne remonty w Ubrodowicach, Kułakowicach Pierwszych, Kułakowicach Trzecich, Koble, Kosmowie, Brodzicy, Szpikołosach, Nowosiółkach, Stefankowicach Kolonii oraz w Turkołówce. Za te inwestycje samorząd też płacił z własnego budżetu.