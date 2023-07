Łopatka palce lizać! Gosposie z Modrynia Kolonii najlepsze

Wiejskie gosposie z okolic Hrubieszowa swoje popisowe dania przygotowały na eliminacje, które w weekend odbyły się w Trzeszczanach. Przystąpiło do nich 11 KGW, a panie z Modrynia Kolonii okazały się najlepsze i to one będą swój powiat reprezentować we wrześniu w Okszowie na etapie wojewódzkim.

Drugie miejsce zajęło KGW Kosmów (gm. Hrubieszów) za nadbużański barszcz, a trzecie KGW Feliksowianka z Feliksowa w gm. Uchanie za pieczoną w cieście szynkę.

Eliminacje do Bitwy regionów odbywają się od wiosny. W ostatnią niedzielę zorganizowano je m.in. w Biłgoraju, a tydzień wcześniej w Zwierzyńcu. W piątek o awans do etapu wojewódzkiego powalczą gospodynie z powiatu parczewskiego, a w sobotę włodawskiego.