Maserati dachowało i stanęło w ogniu. Kierowca w szpitalu

W sobotę, 25 listopada, ok. godz. 10:50 w Teptiukowie z drogi na prywatną posesję wypadło czarne maserati. Jego kierowca najpewniej nie dostosował prędkości do warunków, przez co stracił panowanie nad pojazdem. Samochód warty ok. 300 tys. zł zjechał z jezdni na pobocze, a następnie wielokrotnie koziołkował lądując na dachu tuż przed prywatną posesją.

Kierująca przeżył. W trakcie dachowania wypadł na zewnątrz. Miał szczęście, bo chwilę lądowaniu, maserati zaczęło się palić. Na miejscu pierwszy był mieszkający w pobliżu kolizji druh miejscowej OSP, który ugasił samochód za pomocą proszkowej gaśnicy. Poszkodowanego karetka pogotowia zabrała do szpitala.

Przyczynę zdarzenia bada policja.