Opłaca się mieszkać w Hrubieszowie. Mnóstwo zniżek z kartą mieszkańca

– Zamówiliśmy na początek 1000 kart plastikowych, ale chyba trzeba już pomyśleć o kolejnym zamówieniu, bo zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania – mówi Justyna Krawczyk-Stadnik, dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie, które program realizuje.

Hrubieszowianie mogli składać wnioski od 10 lipca (uchwała w sprawie programu podjęta została w czerwcu), a do minionego poniedziałku wpłynęło ich już 280, natomiast wydanych zostało ponad 220 kart, zarówno tradycyjnych, plastikowych, jak i w formie aplikacji.

Zniżki poza Hrubieszowem

Mieszkańcy chętnie do programu przystępują, bo z dnia na dzień przybywa miejsc, w których dzięki temu mogą korzystać z upustów. To już nie tylko miejska kryta pływalnia czy kino, ale również kilkanaście prywatnych punktów usługowych albo sklepów. Co ciekawe, na liście partnerów są także firmy spoza miasta.

– Podzwoniłam po Roztoczu i już współpracujemy z ośrodkiem ze Zwierzyńca, który oferuje zniżki na noclegi i usługi gastronomiczne, mamy deklarację kolejnego z Suśca, rozmawiałam też z potencjalnymi partnerami z Okuninki – wylicza dyrektor KCEiWG.

Promocja dźwignią programu

Dodaje, że kierowana przez nią instytucja robi co może, aby udział w programie był jak najszerszy. Stąd stała, intensywna promocja w mediach społecznościowych, np. na TikToku. Poza tym, z myślą o osobach pracujących zawodowo postanowiono, że w poniedziałki wnioski będzie można składać w centrum przy ul. Staszica 9 aż do godz. 17 (można to robić również przez internet na stronie karta.miasto.hrubieszow.pl).

Poza tym, np. w środę 2 sierpnia stanowisko KCEiWG miało być otwarte po południu w budynku krytej pływalni. – Aby się zarejestrować i złożyć wniosek wystarczy udokumentować zameldowanie w Hrubieszowie albo rozliczanie się tutaj z podatku. Sama procedura trwa chwilę, a karty są wydawane właściwie od ręki – wyjaśnia Justyna Krawczyk-Stadnik.

Podkreśla, że prawo posiadania karty przysługuje także osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, korzystającym z pomocy opieki społecznej czy mieszkającym w mieście rolnikom. Każda dorosła osoba może oczywiście wystąpić też o kartę dla swojego dziecka.

Zamość też ma kartę

Przypomnijmy, że podobny program został wprowadzony w tym roku również w Zamościu. Ruszył na początku kwietnia. Różni się nieco od hrubieszowskiego.

Po pierwsze Karty Zamościanina są dostępne jedynie w formie tradycyjnej. Wnioski o nie należy składać co roku (w Hrubieszowie raz na trzy lata), osobiście, zgłaszając się z kompletem dokumentów do Biura Obsługi Interesanta w magistracie. Zainteresowanie jest jednak również jest spore.

– Wydanych zostało już 980 kart. Kolejne są przygotowane i trafią do zamościan niebawem, a wnioski cały czas spływają – informuje Jagoda Klimaszewska-Wróbel z Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość.

Zamościanie, którzy mają karty, mogą taniej parkować, ze zniżką kupować bilety do kina czy ZOO, również na basen i siłownię OSiR. Jest natomiast tylko pięciu partnerów spoza instytucji podległych miastu.