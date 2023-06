Lubelskie: Po strzelaninie pod remizą. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 34-latka

Pisaliśmy o tej sprawie w poniedziałek. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem przed remizą OSP w Zadębcach (gm. Trzeszczany). Odbywało się tam towarzyskie spotkanie. W pewnym momencie między jego uczestnikami doszło do ostrzejszej wymiany zdań. Wówczas 34-latek wyjął broń. Świadkowie byli przekonani, że to zabawka kupiona na odbywającym się tego dnia odpuście. Ale mężczyzna zaczął strzelać. Dwukrotnie ranił 60-latka, który usiłował go uspokoić.

Ranny trafił do szpitala, sprawca został zatrzymany przez policję. Był nietrzeźwy. We wtorek doprowadzono go do prokuratury.

– Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 60-latka oraz kierowania gróźb karalnych wobec dwóch innych osób. Przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień – mówi Magdalena Janik-Sobańska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie.

Dodaje, że broń, z której padły strzały, zostanie przekazana biegłym w celu uzyskania opinii co do jej rodzaju i tego, czy jej posiadanie wymaga pozwolenia.

Śledczy wnioskowali o trzymiesięczny tymczasowy areszt dla 34-letniego mężczyzny. Sąd się do tego przychylił. Za usiłowanie zabójstwa grozić mu może od 8 lat więzienia, nawet do dożywocia. Na szczęście życiu postrzelonego 60-latka nic nie zagraża.