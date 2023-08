Studia w Hrubieszowie. Do wyboru kilkadziesiąt kierunków

Piątek był dniem, kiedy o działalności lubelskiej uczelni w Hrubieszowie miało się okazję dowiedzieć jeszcze więcej mieszkańców miasta. Akademia im. Wincentego Pola zorganizowała bowiem przy Hrubieszowskim Domu Kultury udukacyjny piknik. Prezentacji jej oferty towarzyszyły też inne atrakcje, m.in. występy przedszkolaków, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, pokazy karateków i koncert zespołu Nowy Vox.

– Już pierwszego dnia otwarcia naszego punktu przyszło kilka pierwszych osób, dwie z nich złożyły dokumenty, mamy też bardzo liczne telefony z pytaniami – mówi Anna Dąbrowska, koordynatorka Zamiejscowego Ośrodka Edukacyjnego Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola.

W Hrubieszowie, na mocy porozumienia między uczelnią, a władzami miasta mają być prowadzone studia podyplomowe. – W naszej ofercie jest ponad 70 różnych kierunków do wyboru. Ale też mamy zasadę, że jesteśmy otwarci na potrzeby lokalne i możemy uruchamiać takie kierunki, na jakie będzie zapotrzebowanie – mówi dr hab. Mariusz Korczyński, profesor i rektor lubelskiej uczelni.

Mówi, że specyfika studiów podyplomowych jest taka, że rekrutacja może być prowadzona nie tylko całe lato i we wrześniu, ale nawet później. – Do uruchomienia grupy na danym kierunku potrzebne jest zebranie mniej więcej 20 osób – zastrzega prof. Korczyński. Wierzy, że w Hrubieszowie nie powinno być z tym problemów. – Myślę, że największy rekrutacyjny ruch dopiero przed nami – dodaje.

– Zarówno władze miasta, jak i mieszkańcy bardzo cieszą się, że uczelnia będzie działać w naszym mieście, bo to nie tylko dla hrubieszowian, ale też osób z całego powiatu możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy na miejscu, bez konieczności wyjazdów do większych ośrodków. To z pewnością duża korzyść ekonomiczna – podkreśla Justyna Krawczyk-Stadnik, dyrektor Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie, która z ramienia burmistrz miasta współpracuje z uczelnią.

Zajęcia ze studentami mają być prowadzone w pomieszczeniach HDK, na piętrze. – To świetna lokalizacja, w centrum miasta, w pobliżu parku. Na miejscu jest też kawiarnia, co dla osób studiującyh na pewno ważne – podkreśla Krawczyk-Stadnik.

Również w HDK (pok. nr 12) w każdy piątek, w godz. 14-16 jest pełniony dyżur w punkcie rekrutacyjnym. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości studiowania w Hrubieszowie można też telefonować pod nr: 502 783 670 lub pisać na adres: studiahrubieszow@poledu.pl.