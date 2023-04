Rząd zapowiada skup zboża od rolników. "Oszukana wieś" w te obietnice nie wierzy

W sobotę wieczorem wprowadzono zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Ograniczenia będą obowiązywać do 30 czerwca. Na liście znajdują się m.in. zboże, cukier, susz paszowy, nasiona czy mleko i jego przetwory, chmiel, mięso drobiowe.

– Czy ten zakaz się sprawdzi, zobaczymy już w poniedziałek. Z tego co wiem, znaleziono już sposób na jego obejście. Tym wytrychem jest zboże importowane pod nazwą „czyściwo młynarskie”. Już teraz „czyściwo” stanowi 30 proc. importu z Ukrainy – mówi Wiesław Gryń, wiceprezes Stowarzyszenia „Oszukana Wieś” i Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

Rząd zapowiada też pakiet ustaw ochronnych nazwanych tarczą dla polskich rolników. W jej ramach proponuje powszechny skup zboża, składowanego w silosach i magazynach za minimalną cenę 1400 zł za tonę, a także utrzymanie dopłat do nawozów. Ponadto premier zapowiedział zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l oleju napędowego.

- Mamy konkretne rozwiązania dla polskiej wsi, które będziemy wprowadzać. Jest jeszcze wiele ustaw, które mamy przygotowane – obiecuje Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

- Nie znamy szczegółów tej tarczy, czyli kto i kiedy będzie skupować zboże. Cena 1400 złotych za tonę jest atrakcyjna – przyznaje Wiesław Gryń. –Jeżeli dzisiaj rolnicy ruszyliby do skupów, aby sprzedać zboże, to nie ma w kraju takich magazynów, aby pomieścić dostarczone ziarno. Poczekajmy tydzień na szczegóły „tarczy”, bo my nie wierzymy w te obietnice – dodał Wiesław Gryń.

Przypomnijmy, że do 19 kwietnia Agrounia blokuje terminal PKP LHS w Hrubieszowie.