Atrakcyjna inwestycja okazała się oszustwem. Mężczyzna stracił 200 tysięcy złotych

Do Komendy Powiatowej Policji w Janowie lubelskim zgłosił się 64-latek, który powiadomił, że prawdopodobnie padł ofiarą oszusta internetowego. Nieznajomy mężczyzna zachęcił go do inwestowania online w zakup paliwa i złota.

– Poinformował, w jaki sposób ma obracać pieniędzmi, aby zarobić. 64-latek zaczął więc postępować zgodnie z jego instrukcją. Zainstalował odpowiednią aplikację i założył konto, gdzie wpłacał pieniądze. Przelewał kolejne kwoty, inwestował kupując złoto i paliwo. Był zapewniany, że inwestycje się opłacają, jednak cały czas musi zasilać konto w przeciwnym razie wszystko przepadnie. Kiedy chciał wycofać przelane pieniądze, okazało się, że ich tam nie ma, zorientował się wtedy, że to oszustwo – mówi asp. sztab. Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Poszkodowany stracił łącznie 200 tysięcy złotych swoich oszczędności.

Policjanci po raz kolejny apelują o szczególną ostrożność podczas dokonywania transakcji przez internet. Użytkownicy powinni zachować czujność w kontaktach na odległość z nieznajomymi. Wszystkie podejrzenia powinny być natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom.