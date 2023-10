Czarna seria na drogach. Jedna doba i tyle wypadków

Edukacja nie zdaje egzaminu z życia. Główne grzechy polskiej szkoły

Świat mknie do przodu, a polska szkoła stoi w miejscu. Można inwestować ogromne środki w Laboratoria Przyszłości i sprzęt IT, ale to, co kluczowe, czyli czego i po co uczymy, jeszcze nie załapało się pociąg zmian.