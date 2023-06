Drugie podejście do budowy drogi. Chodzi tylko o 10 kilometrów

To drugi przetarg na realizację tej inwestycji. – Pierwsze postępowanie unieważniliśmy po odrzuceniu trzech złożonych ofert, z uwagi m.in. na niezgodność z warunkami zamówienia, rażąco niską cenę oraz niewyrażenie zgody przez część wykonawców na wydłużenie terminu związania z ofertą – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga będzie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. – Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z planowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna, która zostanie zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic – dodaje Minkiewicz.

Wykonawca wzmocni konstrukcję drogi i rozłoży nową nawierzchnię. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe.

Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie, o długości ok. 1,6 km, planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie wydanej w 2021 r. przez wojewodę lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). - Otwarcie ofert planujemy 28 czerwca, a podpisanie umowy z wykonawcą w czwartym kwartale tego roku – dodaje rzecznik.

Rozbudowa odcinka Gorajec - Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja jaka będzie realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. – Zbudowaliśmy już obwodnicę Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa – dodaje rzecznik. Niedawno też drogowcy podpisali też umowy na obwodnicę Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola, w sumie 12 km, a także na budowę obwodnicy Gorajca – 6,7 km. – Planujemy także realizację obwodnic Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa, łącznie ok. 33 km – wylicza Łukasz Minkiewicz.

W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach jest także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km

(opr. p.p.)

Fot. GDDKiA Lublin