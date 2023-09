Idziemy po trzecią kadencję

Wśród działań na rzecz obronności obecnej ekipy rządzącej Michał Moskal wyliczał: odtworzenie brygady zmechanizowanej w Lublinie, ale też tworzenie nowych jednostek wojskowych; w Rykach, w powiecie świdnickim na bazie Portu Lotniczego Lublin, „czy w Janowie Lubelskim, wszędzie tam, gdzie uczestniczymy w rozmowach, żeby takie jednostki powstały, żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli stacjonować właśnie w województwie lubelskim”.

- To jest niezwykle ważne, bo to ma również implikacje gospodarcze. Dlaczego przez lata nie inwestowano na Lubelszczyźnie? Bo do 2015 r. była przyjęta doktryna obrony, która zakładała, że państwo polskie będzie bronić się na linii Wisły. Po co budować drogi, kolej, po co wydawać miliardy na budowę innych zakładów przemysłowych, jeśli zakładamy, że można te ziemie stracić? Taką politykę prowadzili nasi przeciwnicy. My jesteśmy inni, chcemy bronić każdego centymetra Polski – podkreślał Michał Moskal. - Mówimy też, że warto w Lubelszczyznę inwestować. To wszystko, czego tutaj brakowało, drogi, kolej, ta infrastruktura, która daje równe szanse dla rozwoju gospodarczego, to zaczęliśmy robić w ciągu ostatnich 8 lat, Via Carpatię – drogę życia, również dla Lubelszczyzny. Drogę, która pozwala by wokół niej rozwijały się również zakłady przemysłowe, centra logistyczne, to jest początek tego co musimy na Lubelszczyźnie zrobić. Zdobyliśmy 4,5 mld złotych na rozbudowę sieci kolejowej – dodał.