Kolej plus. Pociągi mają dojechać do Janowa Lubelskiego

Kiedy w internetowym Portalu Pasażera szuka się kolejowych połączeń z Lublina do Janowa Lubelskiego potencjalnego pasażera spotyka rozczarowanie. Nie ma ani jednego pociągu. Nie ma się co dziwić, bo do Janowa nie prowadzą tory.

Żeby dojechać pociągiem z Lublina do Biłgoraja trzeba wsiąść do składu jadącego do Stalowej Woli na Podkarpaciu i tam przesiąść się do pociągu do Biłgoraja. Podróż trwa około 3,5 godziny. Ale to ta krótsza opcja, bo są także inne połączenie z przesiadką, ale wtedy z Lublina do Biłgoraja trzeba jechać jakieś 11 – 13 godzin. Miasta dzieli zaledwie 106 km.

Podróż mogłaby trwać krócej, gdyby na przykład dało się do Biłgoraja dojechać inną trasą – np. przez Janów Lubelski. Ale nie ma torów.

Jedzie Kolej Plus

To ma się jednak zmienić. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy nowej linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj. Zwycięzca postępowania, firma która podpisze kontrakt, będzie musiał przygotować koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Będzie musiał też przygotować materiały potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej oraz projektów wykonawczych. Oferty można składać do 27 kwietnia.

Linia Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj ma liczyć ok. 56 km długości. Będzie to zelektryfikowana trasa jednotorowa, na której pociągi będą mogły jechać z maksymalną prędkością 120 km/h. Inwestycja jest częścią rządowego programu Kolej Plus i nie tylko na tej inwestycji kończą się lubelskie plany.

- Mieszkańcy południowej Lubelszczyzny zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe ze stolicą regionu. Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na 1h 36 min. Projekt przewiduje budowę ok.15 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - dodaje Anna Zajewska – Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK zaznaczając, że z przetargu jest także mowa o opracowaniu dokumentacji na 12 km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik.

Linie życzeń

Województwo na kolejowe przedsięwzięcia ma otrzymać niemal 3 mld złotych. Dodatkowy miliard trzeba wygospodarować w urzędzie marszałkowskim. Budowa linii z Szastarki do Janowa Lubelskiego ma kosztować jakieś 900 mln zł.

736 mln zł to koszt budowy linii z Lublina do Łęcznej i kopalni w Bogdance. Trasa ma być prowadzona od linii dojazdowej do lotniska, podróż z Łęcznej do Lublina ma trwać 40 minut. Linia ma być jednotorowa i zelektryfikowana.

926 mln zł to z kolei koszt modernizacji linii Rejowiec – Zamość Szopinek oraz odbudowy łącznicy pozwalającej pociągom ominąć Zawadę i budowę dwóch nowych przystanków: Bzite i Zawada Wschodnia.

Na ponad 500 mln złotych jest wyceniane odtworzenie połączenia między Chełmem a Włodawą. Tu musi być przebudowany 41-kilometrowy szlak między Chełmem a Okuninką. Jednocześnie ma zostać przesunięty przystanek Okuninka Białe, a linia ma się kończyć na nowej stacji Włodawa Miasto.

380 mln zł ma być wydane na elektryfikację linii z Lublina Północnego przez Lubartów i Parczew do Łukowa.

Żeby dojechać i przywieźć

Wróćmy jednak do trasy Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj. Kiedy w listopadzie 2022 roku samorządy podpisywały z koleją umowy na realizację kolejowego planu Adam Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego mówił: – Ominęło nas wiele szans rozwojowych. Kilka lat temu nasza oferta inwestycyjna była już w samym finale i przegraliśmy z innym miastem lokalizację dużego zakładu pracy tylko przez fakt, że nie było kolei.

Dla mieszkańców Janowa tory są szansą na połączenie z jednej strony z Szastarką, a dalej z Kraśnikiem i Lublinem, a z drugiej z Biłgorajem, z którego także można by się dostać do Lublina. Z Biłgoraja można także dojechać do Zamościa lub Stalowej Woli.

PKP PLK przewidują rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2026 i zakończenie w 2028 roku.