Skatepark jeszcze nie powstał, a wandale już go niszczą

Stało się tak w Zoomie Natury w Janowie Lubelskim, gdzie samorząd realizuje inwestycję dla mółodych mieszkańców miasta. Powstaje tam profesjonalny skatepark.

"Teren jest ogrodzony i zabezpieczony. Jednakże w ostatnim czasie, pomimo pełnego zamknięcia placu budowy przez weekend doszło do dewastacji elementów już wykonanych" - donosi magistrat w mediach społecznościowych.

Urzędnicy apelują do mieszkańców, by szanowali czyjąś pracę, ale też obiekt, który ma w przyszłości służyć młodym ludziom z Janowa Lubelskiego.

Przypomnijmy, że teren budowy został wykonawcy przekazany jeszcze latem. Przetarg wygrała rzeszowska firma OBO Polska Sp. z o.o. Na wyznaczonym placu jej pracownicy już mają położyć płytę żelbetonową, a na niej przeszkody umożliwiające wykonywanie ewolucji na deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Teren ma być zagospodarowany, pojawią się jeszcze ławki i kosze na śmieci.

O tej inwestycji w Janowie Lubelskim myślano od dawna. Projektowano ją w kilku rożnych lokalizacjach, ale ostatecznie po konsultacjach m.in. z młodzieżą zdecydowano, że skate park powstanie w Zoomie Natury przy ul. Świerdzowej na części dawnego boiska piłkarskiego.

Koszt całości to nieco ponad 884 tys. zł, ale prawie połowę (ok. 388 tys. zł) samorząd pozyskał z programu Sportowa Polska. Założenie było takie, by całość skończyć w październiku.