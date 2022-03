Traktor z beczkowozem zderzył się z osobową kią. Dwie osoby w szpitalu

Ambasador Ukrainy: Wraz z polskim rządem działamy na rzecz zapewnienia kontynuacji nauki uczniom i studentom z Ukrainy

Warszawa. Zapewnienie uchodźcom dostępu do edukacji to jedno z wyzwań stojących przed polskim systemem oświaty. Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg podkreślił, że wraz z polskim rządem stara się wypracować system zapewniający młodzieży z Ukrainy możliwość m. in. podejścia w Polsce do matury czy studiowania na polskich uczelniach.