Wężykiem prosto do rowu

(fot. policja )

Nie dość, że nie miał uprawnień do kierowania ciągnikiem, to jeszcze był pijany. 46–latkowi grozi teraz do 2 lat pozbawienia wolności.

