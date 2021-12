12 grudnia, koronawirus w Polsce. W Lubelskiem diametralna zmiana

Nowe zakażenia są z województw: śląskiego (3044), mazowieckiego (2652), wielkopolskiego (1899), małopolskiego (1791), dolnośląskiego (1781), pomorskiego (1223), łódzkiego (1110), kujawsko-pomorskiego (975), zachodniopomorskiego (895), opolskiego (835), podkarpackiego (751), lubuskiego (654), warmińsko-mazurskiego (628), lubelskiego (445), świętokrzyskiego (439), podlaskiego (189).

141 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło 65 osób z infekcją COVID-19. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby.

Koronawirus Lubelskie, 12 grudnia 2021 r.

W porówananiu do pozostałych regionów, sytuacja w województwie lubelskim stabilizuje się, a liczba nowych zakażeń spada. O ile przez dłuższy czas Lubelskie przewodziło statystykom, to od pewnego czasu sytuacja diametralnie się zmieniła. Obecnie lubelskie jest trzecim województwem od końca jeśli chodzi o liczbę nowych zakażonych. Wciąż liczba nowych zakażeń jest duża - dziś było to 445 osób.

W dzisiejszym raporcie nie odnotowano żadnych zgonów zakażonych osób. Na kwarantannie jest 18 978 osób z całego województwa.