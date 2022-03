Kilkanaście tysięcy nowych zakażeń. Ekspert: „Za wcześnie na znoszenie obostrzeń”

Grzesiowski był pytany w Radio Zet o deklarację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że przedstawił premierowi propozycję zniesienia od początku kwietnia obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji. W czwartkowej rozmowie z Radiem Plus szef MZ mówił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego".

– Nie pierwszy już minister sygnalizuje coś, co nie jest zgodne z aktualną sytuacją i aktualną wiedzą. Na pewno nie jest to moment ogłaszania końca pandemii – stwierdził dr Grzesiowski.

Wskazał, że patrząc na dane w Polsce z ostatniego miesiąca, widać, że tempo zmniejszania się skali pandemii zwolniło do zera, a wręcz tydzień do tygodnia są te same wyniki.

– Nie można mówić o końcu piątej fali, lecz raczej o korekcie zachorowalności, wynikającej z ferii i powrotu dzieci oraz skutków migracji. Do Polski przybyło bowiem wiele osób, które nie były szczepione. Na Ukrainie zaszczepiło się zaledwie 35 proc. społeczeństwa, a do tego przebywają w dużych skupiskach, są niedożywione i wychłodzone. To idealna sytuacja dla wirusa – zaznaczył ekspert.

Z piątkowego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w całym kraju wykryto 11 660 nowych zachorowań. 1 251 to powtórne przypadki.

Zmarło 107 osób z czego 26 wyłącznie z powodu Covid-19.

województwo liczba nowych zakażeń liczba wszystkich zakażeń zgony Cały kraj 10409 11660 107 dolnośląskie 853 946 8 kujawsko-pomorskie 676 769 6 lubelskie 605 699 11 lubuskie 348 402 3 łódzkie 521 587 10 małopolskie 612 672 7 mazowieckie 1848 2056 4 opolskie 206 238 3 podkarpackie 203 223 11 podlaskie 187 209 0 pomorskie 748 845 4 śląskie 826 918 14 świętokrzyskie 235 261 5 warmińsko-mazurskie 364 406 2 wielkopolskie 1284 1436 17 zachodniopomorskie 828 928 2

Dane z powiatów